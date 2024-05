Istat - a marzo sale ancora il numero di occupati Disoccupazione in calo anche tra i giovan - aumento degli inattivi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aumentano glie gli, mentre diminuiscono i dis. Così l’fotografa la situazione del lavoro in Italia a2024, rispetto al mese precedente. Su base mensile, il tasso di occupazioneal 62,1%: rispetto a febbraio, l’occupazione cresce di 70mila unità (+0,3%). Il tasso discende al 7,2% (-0,2 punti), quelloile al 20,1% (-2,3 punti). Ildi persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,8%, pari a -53mila unità) per entrambi i generi e in ogni classe d’età tranne per i 35-49enni. Mentre il tasso dità è stabile al 33,0%. La leggera crescita deldi(+0,1%, pari a +12mila unità, tra i 15 e i 64 anni) si ...

A marzo 2024, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri una variazione congiunturale nulla e un aumento dell’1,2% su base annua, da +0,8% nel mese precedente. La stima preliminare era +1,3%. Lo rende noto l’Istat in un ... Continua a leggere>>

Lavoro, a marzo tasso di occupazione sale al 62%, è record: 400mila occupati in più rispetto a marzo 2023 - A marzo il tasso di occupazione in Italia è salito al 62,1%, segnando un nuovo record. La crescita rispetto al mese precedente (febbraio) è dello 0,3%, con 70mila occupati in più. Lo riportano i dati ... Continua a leggere>>

Istat, occupazione in aumento a marzo - A marzo l'occupazione cresce dello 0,3%, pari a +70mila unità, per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età a eccezione dei 35-49enni che registrano un calo. Il tasso di ... Continua a leggere>>

Lavoro: Istat, tasso disoccupazione scende al 7,2% a marzo (RCO) - Per giovani al 20,1%; tasso occupazione sale al 62,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,2% (-0,2 punti) a marzo, quello giovanile al 20,1% (-2,3 ... Continua a leggere>>