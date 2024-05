Istat - a marzo 2024 cala il numero dei disoccupati ma l’Italia è ancora lontana dalla media Ue

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo gli ultimi dati, l'occupazione aè salita al 62,1%, e la disoccupazione è scesa al 7,2%. Il mercato del lavoro nel nostro paese sembrerebbe in buona salute, ma basta confrontare i dati sulla disoccupazione italiana con quelli del resto dell'Unione europea per scoprire che l'Italia èdistanteUe (pari al 6%). E il divario aumenta se si guarda ai giovani(20,1% in Italia contro il 14,6% Ue).

