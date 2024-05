Inzaghi - Lautaro Martinez e Barella | tris di rinnovi! Cifre e tempi ? SM

Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono pronti a prolungare il proprio contratto con l’Inter dopo la conquista dello scudetto. Di questo ne ha parlato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport. Attesa PER GLI ANNUNCI – Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky ha fatto in breve ... Continua a leggere>>

Il campionato sta ormai per volgere al termine e l` Inter , campione d`Italia con 5 giornate di anticipo rispetto al calendario, sta ormai gioendo... Continua a leggere>>

C’era in campo anche lui, Beppe Bergomi, quando l’Inter vinse l’ultimo scudetto conquistato aritmeticamente al Meazza. Il campionato dei record, 58 punti, annata 1988/’89. Successivamente i nerazzurri hanno trionfato soltanto in trasferta (sulla carta è accaduto anche stavolta visto che in ... Continua a leggere>>