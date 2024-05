Internazionali d’Italia - edema al braccio per Alcaraz | la decisione sulla sua presenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ho sentito un dolore dopo aver giocato a Madrid, un fastidio al. Oggi mi sono sottoposto ad alcuni esami e ho unmuscolare al pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio“. Con queste parole, contenute in un comunicato pubblicato attraverso i propri profili social, Carlosha annunciato il proprio forfait dagli. Il tennista spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, non sarà a Roma e sfrutterà il periodo di riposo per provare a recuperare in vista del Roland Garros. “Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%”, ha concluso il tennista. L'articolo CalcioWeb.