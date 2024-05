Inter - Sommer | 'Puntiamo al record di Buffo - se arriva Bento'

Sassuolo-Inter potrebbe essere anche la partita di Emil Audero, considerate le condizioni di Yann Sommer che ieri ha recuperato dall’influenza, anche se il suo impiego resta ancora in dubbio. NUOVA CHANCE – Ieri ad Appiano Gentile oltre Federico Dimarco che si è allenato con il resto del gruppo, ... Continua a leggere>>

L` Inter campione d`Italia di Simone Inzaghi prosegue la preparazione in vista dell`impegno di campionato di sabato 4 maggio (ore 20.45) contro... Continua a leggere>>

Sommer ieri ha saltato l’allenamento e oggi, antivigilia di Sassuolo-Inter, bisognerà rivalutare le sue condizioni. Audero è in preallarme, come ovvio, ma nelle prossime ore sono attese novità. LO STOP – La febbre ha fermato Yann Sommer. Ieri il portiere svizzero non ha partecipato ... Continua a leggere>>