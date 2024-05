Inter - la seconda squadra ora diventa realtà | dat - nomi e progetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ladell’prende forma. E forse non è un caso che se ne torni a parlare proprio dopo lastella. Il, di cui Marotta è uno dei principali promotori, è in cantiere da tempo. E finalmente potrà vedere la luce. Anche se bisogna pazientare un altro po’ MILANO – Lo Scudetto dellaStella (stra)vinto in Serie A non è il punto di arrivo. E non può essere diversamente. In Viale della Liberazione si lavora già per l’che verrà. A pochi giorni dall’annuncio del nuovo equilibrio societario deciso dal Suning Holdings Group, dopo aver risolto definitivamente la questione Oaktree Capital Management, più di qualcosa bolle in pentola. Con piena soddisfazione del Presidente Steven Zhang, il nuovotriennale ...