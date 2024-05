Inter - grandi risultati dal settore giovanile E nel 2025-26 ci sarà la seconda squadra

Manca meno di una settimana alla partenza della finale nazionale Under 19 ed è arrivata l’ufficialità della quarta componente del girone D che vede protagonista la Carpegna Prosciutto di Giovanni Luminati; lo spareggio infatti tra Cantù e Casalpusterlengo è stato vinto da quest’ultima per 88-89, ... Continua a leggere>>

Doppia soddisfazione in casa Empoli, che ha centrato le finali nazionali per il titolo sia con la categoria Under 17 (nella foto in alto di Empoli Fc) che con quella Under 16 (nella foto in basso di Empoli Fc). Partiamo dai più grandi, alle nati da mister Andrea Filippeschi, che nell’ultima ... Continua a leggere>>

Morrone: " Giudizio sulla gestione Marani è estremamente positivo" - In Serie C è più marcato, in altre categorie meno ma in questo momento il settore giovanile viene visto più come un costo. Si vuole tutto e subito, ma basta vedere il Cesena che ha vinto il campionato ... Continua a leggere>>

Non solo Fontecchio, il basket Usa è pazzo di un altro pescarese: Marcello Di Russo - Altra esperienza importante per lui alla Juve Pallacanestro Pontedera, come allenatore del settore giovanile e assistente della prima squadra, al tempo in Divisione Nazionale C.In due anni, lasciata ... Continua a leggere>>

CALCIO ABRUZZESE FEMMINILE IN FESTA: LUNEDI’ GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO “GIOCA CON NOI” - di Domenico Verlingieri – L’entusiasmo e la passione per il calcio femminile raggiungeranno il loro apice lunedì prossimo, 6 maggio, ... Continua a leggere>>