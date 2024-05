Inter - Cassano su Inzaghi | Ha dei demerit - non è un allenatore stratosferico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Antoniotorna a far parlare di sé. L’ex giocatore di Roma,e Milan, tra le altre, ha commentato il lavoro di Simonesulla panchina nerazzurra: “Per me gli vanno dati ii perché non ha vinto uno Scudetto, ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori. Stranamente viene fatto passare come un, invece per me ha delle colpe”. SportFace.