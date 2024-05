Instagram - come evitare il blocco dei contenuti politici

Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Senza ombra di dubbio è il social del momento: dopo aver spopolato soprattutto tra adolescenti, oggi Tiktok è frequentato anche da 30enni, 40enni e persone di tutte le età. Per alimentare la permanenza delle persone il social cinese ha lanciato Tiktok Lite, una ... Continua a leggere>>

Milano, 16 aprile 2024 – Lo spot della Birra tarantina (o pugliese) di Raffo ha finito per creare polemiche anche tra i bergamaschi, che teoricamente non c’entrerebbero nulla il prodotto pugliese ma che nella nuova pubblicità commerciale sono stati presi in causa e l’immagine con cui sono stati ... Continua a leggere>>