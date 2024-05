InStabile | Culture in movimento a Firenze Sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Un punto di riferimento. Per le famiglie e i bambini, per giovani artisti e professionisti consumati. Ma soprattutto, un modello di rigenerazione urbana: siamo aSud, sotto il Ponte del Varlungo, più precisamente in Via della Funga, che ospita per tutto l'anno- Chapiteau nella sua versione invernale - uno spazio culturale ad alto impatto creativo dove spettacoli e formazione, inclusione e rispetto della natura si incontrano felicemente dentro una programmazione ricca di eventi. Come quella che da stasera accompagnerà il pubblico nel corso del mese di maggio lungo tutti i weekend, tra live music e circo contemporaneo, jam session di World Music e Brunch&Jazz insieme ad ospiti italiani e internazionali: un lungo ponte per traghettare gli appassionati fino al 25 maggio, quando lo ...