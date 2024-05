Innovazione - mezzo peluche-mezzo robot | ecco il cane ballerino Sparkles

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ha un muso da, un mantello turchino tempestato di brillantini e movenze da vero: è, la nuova versione danzante del più celebreSpot dell’azienda Boston Dynamics, presentata in un videoclip a pochi giorni dal debutto della versione elettrica delumanoide Atlas. “è un costume disegnato su misura per Spot, per esplorare le intersezioni traica, arte e intrattenimento“, spiega l’azienda, che ha pubblicato il filmato su YouTube in occasione della giornata internazionale della danza. Nel video si vedeche si muove e scodinzola come un veromentre cerca di attirare l’attenzione delgemello Spot. Quando i due si toccano, ...

Spot: il robot di Boston Dynamics ha un futuro da intrattenitore | Video - Molto presto Spot, il cane robot di Boston Dynamics, non sarà più solo un instancabile lavoratore adatto a compiti pericolosi o mansioni di osservazione remota. L'azienda ha infatti svelato un nuovo u ... Continua a leggere>>

Melissa Barrera sparkles in Silver Crushed Fabric Dress, Kathryn Newton Goes Full Punk in GCDS and More From ‘Abigail’ Red Carpet Premiere - Barrera sparkled on the red carpet. She wore a payette hand-manipulated A-line dress courtesy of Marmar Halim. The silver dress featured a shimmering look and crushed fabric appearance. Barrera ... Continua a leggere>>