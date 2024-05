Ingegnere ucciso - il Riesame conferma il carcere per il presunto killer

Daniele Piancatelli , il 25enne che la notte tra il 25 e il 26 ottobre 2022 ha ucciso a coltellate il 25enne Filippo Felici, è stato condannato a dieci anni di carcere per omicidio volontario.Continua a leggere Continua a leggere>>

1.21 In Ecuador uomini armati hanno ucciso il direttore di un carcere nell'ovest del travagliato Paese, nel giorno del referendum indetto dal presidente Daniel Noboa per decidere sulle riforme in materia di sicurezza, giustizia, investimenti e lavoro. La vittima è Damian Parrales, responsabile ... Continua a leggere>>