Infortunio Alex Sandro - STOP per il terzino bianconero Le CONDIZIONI in vista della Roma

(Di venerdì 3 maggio 2024), ilJuventus non sarà presente ingara contro la. Ecco ledelnon sarà a disposizioneJuventus per la gara contro lagrave o scelta precauzionale? Il brasiliano questa mattina ha riscontrato un sovraccarico al soleo destro. Ilnon sarà presente

Due i colpi di pistola inferti al ragazzo, a bordo di un’auto coi parenti in un parcheggio della metro C. Familiari piangono Alexandru Ivan al parcheggio della stazione Pantano (credits Tg3) – ilcorrieredellacitta.com Non ci sarà udienza preliminare per i quattro accusati della morte di Alexandru ... Continua a leggere>>

Niente trasferta a Roma per il difensore della Juventus Alex Sandro che salterà la sfida di domenica sera contro i giallorossi, valida per la 35/a giornata di Serie A. Il difensore brasiliano è stato visitato questa mattina e lo staff medico bianconero ha deciso di fermarlo per un sovraccarico al ... Continua a leggere>>

La Juve verso roma: personalizzato per Yildiz, out alex Sandro - Per la trasferta all’Olimpico di roma, il tecnico della Juventus, Max Allegri, dovrà rinunciare ad alex Sandro, fermato da un sovraccarico al soleo della gamba destra. Come riportato da Sky Sport, ... Continua a leggere>>

Juve, Chiesa e McKennie dal 1' con la roma. Out alex Sandro, Alcaraz possibile sorpresa - Insomma, roma-Juve non sarà scontata ... in mezzo Locatelli e Rabiot. Fuori dai giochi alex Sandro, ko per sovraccarico al soleo della gamba destra. Da comprendere la posizione di Cambiaso: nel caso ... Continua a leggere>>

Infortunio alex Sandro, il brasiliano salterà la roma - La Juventus ha concluso la sua sessione di allenamento alla Continassa in vista della partita contro la roma, prevista per domenica sera alle 20.45 presso lo stadio Olimpico. Durante la visita medica ... Continua a leggere>>