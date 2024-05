Infortuni Inter - Inzaghi deve RINUNCIARE a quel giocatore contro il Sassuolo

Il Guardian riporta le parole di Klopp contro il calendario . La protesta del tecnico del Liverpool nasce per via di un calendario fittissimo influenzato d alle necessità delle emittenti tv. Una filippica contro tutte quelle emittenti che, secondo Klopp , pensano di dare soldi al calcio quando in ... Continua a leggere>>

Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa in vista dell’Inter. I dettagli Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa in vista di Sassuolo-Inter. MOMENTO – «L’errore grave che noi abbiamo commesso contro Lecce e Fiorentina è in zona di palla non portare ... Continua a leggere>>