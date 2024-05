Influenza - Bassetti | La peggior stagione da 20 anni

Pomeriggio 5, via Myrta Merlino: chi potrebbe prendere il suo posto - Due giornaliste in lizza per tentare di far tornare il programma ad avere una qualità degna di un pomeridiano di Mediaset ... Continua a leggere>>

Sorare Rivals, la nuova era del fantasy calcio: "Il futuro è ora" - Il livello di sensibilità generale dei club in ambito digitale è cresciuto progressivamente nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento ... Nel corso di questa stagione, ad esempio, ... Continua a leggere>>

Fallout, la reazione di Neil Druckmann di The Last of Us alla serie Prime Video - Negli ultimi anni gli adattamenti televisivi basati sui videogiochi hanno ... Il co-creatore di The Last of Us, ha acceso l'entusiasmo dei fan di Fallout in tutto il mondo. Con la prima stagione ... Continua a leggere>>