Incidente oggi a Guiglia Modena | bimbo travolto da un’auto mentre va scuola - è grave

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 - Drammaticoquesta mattina, poco dopo le 6 a Roccamalatina,, in provincia di. Undi otto anni è statodaattraversava la strada, probabilmente diretto ain pieno centro. Ilè stato sbalzato a terra. Subito sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il piccolo è stato poi trasportato in codice rosso con elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi. L’investimento è avvenuto all’altezza di via D'Azeglio 562, nei pressi di un bar. Sul posto sono accorsi subito anche gli agenti della polizia stradale, che si occupano delle indagini e i carabinieri. Sarà fondamentale ora ...