Incendio ad Altavilla Vicentina in azienda di imballaggi materie plastiche - il sindaco | Evitare viaggi

Enorme incendio nella fitta di imballaggio di materie plastiche Emmegi Detergents Srl ad altavilla Vicentina - VICENZA - Un incendio di notevoli dimensioni si è verificato la notte scorsa in una parte dell'azienda Emmegi Detergents Srl ad altavilla Vicentina. Si tratta di iuna impresa di imballaggio e ... Continua a leggere>>

incendio ad altavilla Vicentina, fiamme in azienda di imballaggi materie plastiche: sindaco “evitare viaggi" - Nella tarda serata del 2 maggio si è verificato un grave incendio in un’azienda di imballaggi composti da materia plastica. La ditta è situata in via Novembre nel comune di altavilla Vicentina. I ... Continua a leggere>>

Vicenza, in fiamme capannone di uno stabilimento di imballaggi ad altavilla Vicentina - (Adnkronos) - Vigili del fuoco al lavoro dalla tarda serata di ieri nella provincia di Vicenza, ad altavilla Vicentina, per l'incendio di uno dei capannoni (circa 4000 mq) di uno stabilimento di ... Continua a leggere>>