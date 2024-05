In tutta Italia 41 appuntamenti in Festa Oasi e Riserve Lipu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn percorso per conoscere gli alberi che vivono nei boschi; una passeggiata al tramonto per osservare gli animali più crepuscolari; la liberazione di uccelli guariti dai centri recupero della. Saranno solo alcune delle opportunità che laoffrirà domani e domenica 5 maggio per ladellee delle, 26 aree ricche di biodiversità con oltre 300 specie di uccelli e paesaggi. Ladelledellaoffrirà nel complesso 41nelle due giornate di, con tanto birdwatching, visite guidate dai volontari e dallo staff della, giochi e laboratori per i più giovani, mostre, laboratori creativi, giochi e ...

