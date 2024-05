In Lombardia c’è un Comune che ha vietato di lanciare coriandoli e palloncini

Maltempo al Nord, le ultime news: tra grandine e tornado - Video - Addirittura il verificarsi di un tornado ha caratterizzato la giornata nel comune di Montagnana ... in provincia di Pavia, in lombardia. Anche in questo caso per fortuna non sono stati registrati ... Continua a leggere>>

La Banda della Polizia di Stato per i 40 anni del Parco del Mincio - L’evento è realizzato da Parco del Mincio e Polizia di Stato, con il patrocinio di Regione lombardia, comune di Mantova e Provincia di Mantova. «Il programma inizia con un evento che rende omaggio ... Continua a leggere>>

Elezioni, Guardavilla presenta la lista Progetto comune - Il candidato sindaco: «Gli elementi del gruppo si pongono a disposizione della comunità madignanese per offrire il loro contributo affinché il paese possa rinascere sotto una nuova stella» ... Continua a leggere>>