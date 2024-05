(Di venerdì 3 maggio 2024) L'AIFA: "Le confezioni disponibili non saranno in grado di soddisfare le richieste del mercato per i prossimi". Ilviene impiegato per il trattamento delle neoplasie dell'apparato gastroenterico, della mammella e del distretto testa-collo.

I medici degli ospedali Italia ni hanno lanciato un monito sull’assenza nelle loro strutture di una farmaco salvavita per i pazienti affetti da crisi renale sclerodermica dovuta a Sclerosi sistemica . Il farmaco manca nte nei nosocomi è, per l’esattezza, l’ACE-inibitore in soluzione iniettabile, ... Continua a leggere>>

Da essere prima assistente donna per l’associazione arbitri di Pisa a membro della Commissione Economico-Scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La dottoressa Bruna Vinci , laureata e specializzata in farmacia ospedaliera all’Università di Pisa, ha ricevuto il prestigioso incarico ... Continua a leggere>>

Farmaci e stupefacenti, gli strumenti per prevenire abuso e uso improprio. Ruolo dei farmacisti - È circa 100 volte più potente della morfina, ma anche 100 volte più tossico. I suoi analoghi – nel mercato nero ne sono presenti più di 150 illeciti - arrivano a essere fino a mille volte più potenti. Continua a leggere>>

In italia c’è carenza del farmaco chemioterapico fluorouracile: non sarà disponibile per mesi - L'AIFA: "Le confezioni disponibili non saranno in grado di soddisfare le richieste del mercato per i prossimi mesi" ... Continua a leggere>>

Tumori della tiroide, nuovi farmaci meno invasivi: il convegno a Napoli - Tumori della tiroide: nuovi farmaci meno invasivi: il punto a Napoli nel corso di un convegno internazionale organizzato dal prof Domenico Salvatore, ordinario di Endocrinologia dell’Università degli ... Continua a leggere>>