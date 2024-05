In fuga dal Perù - ricercato internazionale arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato dei commissariati Viminale e Celio sono intervenuti in via Nazionale, presso una struttura ricettiva, per la segnalazione della presenza di un uomo, peruviano di 44 anni, colpito da un mandato di arresto. Gli agenti, una volta rintracciato il soggetto, lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso gli uffici di Polizia, hanno accertato che lo stesso era gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità peruviane lo scorso 26 aprile, dovendo espiare una pena di 10 anni di reclusione per i reati di frode, delitto contro la fede pubblica e utilizzo di documento falso. In particolare, il 44enne, dopo aver contraffatto un documento privato, avrebbe acquisito azioni societarie gratuitamente dal fratello deceduto. Grazie poi alla collaborazione del ...