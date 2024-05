(Di venerdì 3 maggio 2024)(Mantova) – Due uomini – un 39enne e un 47enne, entrambi di origini georgiane – sono stati denunciati dai carabinieri di Viadana (Mantova) con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono alla mattina di lunedì quando i militari, a seguito di una telefonata arrivata al 112, sono accorsi in un negozio di alimentari aper un tentato furto di superalcolici. Giunti sul posto i carabinieri hanno appurato che i due uomini, poco prima, erano stati sorpresi aalcunedidi superalcolici, ma una volta scoperti, avevano abbandonato la refurtiva all’esterno dell’esercizio commerciale ed erano saliti a bordo della loro autovettura per darsi alla. L’auto era stata però prontamente bloccata dai dipendenti del negozio con un mezzo aziendale. I ...

In fuga a Sabbioneta dopo aver cercato di rubare bottiglie di pregio: si fingono podisti ma vengono bloccati - Nell’auto abbandonata dopo il tentato colpo in un alimentari i carabinieri hanno trovato un ricco bottino in liquori. Denunciati un 39enne e un 47enne ... Continua a leggere>>

Playoff Serie A2, capolavoro Treviso: batte Mantova e vola in semifinale - Mantova torna in vantaggio, però Treviso con un parziale di 10-2 si porta sul +7 e tenta la fuga; la San Giorgio macina gioco e accorcia le distanze fino al -1, tuttavia l'ultima parola spetta alle ... Continua a leggere>>

Contributo sull'affitto,Mantova cerca nuovi residenti anche così - MANTOVA, 30 APR - La città dei Gonzaga cerca residenti. Per questo il Comune ha pubblicato due bandi che prevedono per chi volesse trasferire la sua residenza in città un contributo sull'affitto e, il ... Continua a leggere>>