Impedenzometria | a cosa serve e quando fare l’esame

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’è una procedura diagnostica utilizzata per valutare la salute dell’orecchio medio e esterno, con un’enfasi particolare sulle condizioni del timpano. Si tratta di un test obiettivo che non richiede la cooperazione attiva del paziente, permettendo così di effettuare una valutazione precisa anche in soggetti non collaboranti. Le informazioni raccolte tramite questo esame sono essenziali per determinare la funzionalità dell’orecchio medio, dell’orecchio interno e delle vie acustiche centrali. In Italia, la problematica dell’ipoacusia tocca circa 7 milioni di individui. L’gioca un ruolo fondamentale nel processo diagnostico delle patologie auricolari, permettendo di misurare il grado di perdita uditiva e di identificare le possibili cause sottostanti. Che cos’è l’Grazie ...