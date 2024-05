Imaginary Ones punta a ridefinire il futuro dell’intrattenimento Web3

(Di venerdì 3 maggio 2024) Negli anfratti del mondo digitale, dove NFT e IA dominano la conversazione, c’è un nome che risuona con particolare enfasi:. Questo non è solo il racconto di una collezione di NFT venduta per milioni di dollari, ma il prologo di un’epica trasformazione che vede l’evoluzione di un’azienda da una semplice raccolta di token a un intero universo di intrattenimento. L’odissea diForse i più attenti ricordano l’apoteosi dinell’aprile 2022, quando un singolo NFT è stato venduto per oltre 10 milioni di dollari in soli 4 minuti. Ma ciò che è iniziato come una semplice raccolta di token è rapidamente cresciuto in un vasto ecosistema di intrattenimento. Da collaborazioni con brand famosi (come ad esempio Hugo Boss) a progetti di sviluppo di giochi e ...

Picnic-Ready Sandwich Ideas For Every Palate - Avocado, turkey, and goat Cheese This is my favorite sandwich on the planet and an easy recipe to keep in your back pocket. Ingredients- ½ an avocado, sliced- Sliced turkey breast, ... Continua a leggere>>

Benedict Cumberbatch enlists a puppet to save his son in first Eric trailer - The series was created by Abi Morgan, who previously penned Shame (2011), The Iron Lady (2011), and Suffragette (2015). It also stars Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler, and Clarke Peters ... Continua a leggere>>

imaginary ones Receives Major Backing for Web3 Expansion - imaginary ones is a Web3 entertainment company that has gained popularity for its vibrant ‘bubble characters’ NFTs. It recently secured a significant investment from top-tier investors, including ... Continua a leggere>>