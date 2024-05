Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Piero Fassino, formalmente indagato per furto, è sparito dalla circolazione. Da quando è finito sui giornali per aver rubato il profumo all'aeroporto, il deputato dem ha disertato tutti gli appuntamenti a Montecitorio, si è chiuso in casa e non risponde neppure ai suoi amici del Pd. C'è imbarazzo nel partito di Elly Schlein, che evita di commentare la vicenda giudiziaria dell'ex ministro della Giustizia.