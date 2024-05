Il video di Impagnatiello che mente sul topicida usato per avvelenare Giulia Tramontano | “Ci sono le pantegane”

(Di venerdì 3 maggio 2024) In unsi vede Alessandrosvuotare il contenuto del suo zaino in pelle marrone davanti ai carabinieri di Senago e spiegare perché è in possesso del veleno per topi. Poche ore prima aveva uccisoa coltellate.

"Il veleno per topi? Ce l'ho perché quando ci fumiamo le canne post lavoro, sui gradoni di piazza Croce Rossa, arrivano della pantegane enormi. Lo buttiamo un po' in giro". Una giustificazione a cui fatica a credere anche lui stesso. Siamo alle 2:53 della notte tra il 28 e 29 maggio del 2023 e da ... Continua a leggere>>

Giulia Tramontano, spunta un video di impagnatiello con il topicida nello zaino - In un video girato il 28 maggio 2023 si vede Alessandro impagnatiello nel caserma dei carabinieri di Senago svuotare il suo zaino in pelle marrone: vestiti, indumenti sporchi, guanti in lattice blu e ... Continua a leggere>>

Giulia Tramontano, le bugie di impagnatiello sul veleno per topi in un video dei carabinieri: cos'ha detto - Alessandro impagnatiello mentì ai carabinieri sul veleno per topi dopo l'omicidio di Giulia Tramontano. Il video girato in caserma ... Continua a leggere>>

Omicidio Tramontano, impagnatiello dai carabinieri: questo è veleno per topi - "Questo è veleno per topi. Sa perché" Quando ci fumiamo le canne post lavoro arrivano panteganoni grossi così. A Milano girano topi così grossi..." ... Continua a leggere>>