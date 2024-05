Il video dei tifosi dell’Atalanta a Marsiglia tra saluti nazisti e gesti da scimmia | un arresto

Sono arrivati con i pullman nel primo pomeriggio di giovedì 2 maggio, a Marsiglia : qui nella serata c’è grande attesa per la semifinale di Europa League. Continua a leggere>>

È tutto pronto per il debutto del Film sullo scudetto del Napoli e l'ex tecnico Spalletti ha rilasciato un messaggio ai tifosi L'articolo VIDEO – Film scudetto Napoli : il messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri proviene da Forz azzurri .net. Continua a leggere>>

E’ appena iniziata la festa in casa Parma per la promozione nel campionato di Serie A. L’apoteosi è arrivata al fischio finale del match della 36ª giornata del campionato cadetto contro il Bari (1-1 il risultato finale). “ParmaAgain. Siamo in Serie A! Con 21 vittorie e 11 pareggi, questa squadra ... Continua a leggere>>