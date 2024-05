Il valore dell' Esercito - da 163 anni al servizio degli italiani | ricordato in una grande cerimonia

I Percorsi abilitanti per docenti potranno partire a breve. Infatti nei giorni scorsi sono stati pubblicati i decreti attuativi dal MUR. L'articolo Percorsi abilitanti 30 CFU: docenti con 3 anni di servizio devono svolgere solo 9CFU di tirocinio indiretto, non diretto nelle scuole sembra essere il ... Continua a leggere>>