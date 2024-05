Il solito raccomandato Amici 23 - pubblico furioso per Holden | cosa è successo al Serale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)23, siamo quasi arrivati alla fine. La semifinale andrà infatti in onda il prossimo 12 maggio e come sempre le anticipazioni della prossima puntata sono già uscite. Ricordiamo che nel talent di Maria De Filippi sono rimasti in gara Dustin,, Martina, Sarah, Marisol, Mida e Petit. Dalle anticipazioni sappiamo che ci sarà un grande ritorno: l’ospite musicale della serata è Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovissimo singolo Femme Fatale. L’ospite comico della puntata invece Enrico Brignano. Tornando alla sfida, dopo le tre manche sono finiti al ballottaggio finale Mida e Martina e se dovesse uscire quest’ultima, la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro resterebbe senza alunni. Ma gli spoiler della registrazione di giovedì svelano anche un curioso retroscena che ha come protagonista, uno degli allievi ...