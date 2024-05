Il risiko spagnolo fa crescere Mps Il titolo vola in Borsa a 4,79 euro

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ ’l’effetto farfalla’ sulfinanziario in Italia. L’affondo del Banco di Bilbao che vuole acquisire Banco Sabadell in Spagna, ed è pronto a pagare un prezzo doppio rispetto al patrimonio netto, secondo gli analisti di Mediobanca, si tradurrebbe, per eventuali acquirenti di Banca Mps, "in un premio da pagare del 64% sulle quotazioni di". Un’analisi che ha fatto schizzare ilMps, che ha chiuso a 4,79, +5,12%. Con una capitalizzazione che superato quota 6 miliardi di. Il Monte è "l’ovvio obiettivo di fusioni e acquisizioni, indipendentemente dalla strategia futura del governo", affermano gli analisti di Mediobanca. Per i quali ci sarebbero tre potenziali acquirenti: Unicredit, Banco Bpm e Bper. Che sia "il governo a decidere chi sarà il partner" di Mps oppure che lasci ...

