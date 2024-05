(Di venerdì 3 maggio 2024) Prima si prendonoinrifilando la bellezza di dieci gol al Perugia ultimo della classe, poi guadagnano anche la semifinale diItalia. Non hanno nessuna intenzione di fermarsi le biancazzurre della Femminileche anche insi fanno valere mettendo ko il Frosinone (1-0). A decidere il passaggio del turno il gol realizzato da Scipa. La semifinale vedrà le romagnole battersi con il Palermo il 9 giugno. Ma prima c’èil tempo per tornare a dedicarsi all’ultimo spezzone dicon la squadra di Genovesio che si è ripresa il secondo posto in classifica. Serie C. Girone B (25ª giornata): Femminile-Perugia 10-0, Accademia Spal-Triestina 1-2, Padova-Jesina 2-2, Sudtirol-Condor Treviso 2-0, Trento-Vicenza ...

Pubblico delle grandi occasioni e tre punti in palio pesantissimi. E’ giornata di big match oggi al ’Nicoletti’. Giornata da tutto esaurito per i novanta minuti che lo United Riccione giocherà contro la Samb enedettese seconda della classe . E seguita dalle Marche da oltre 1.000 tifosi. Una doppia ... Continua a leggere>>

Rimini , 22 marzo 2024 – Cataste di legna pronte e dita incrociate, con un pensiero al meteo. Previste, come da tradizione, per il 18 marzo e rimandate a causa della pioggia, le fogheracce di San Giuseppe aspettano di essere accese con qualche giorno di ritardo. La data per il recupero è stata ... Continua a leggere>>

Giro d’Italia 2024, favoriti, tappe e insidie: tutto quel che c’è da sapere sulla corsa rosa - Trovate tutto nel nostro special: buon Giro a tutti! Partenza a razzo Ultimamente i grand tour fanno a gara a rendere le prime tappe più complicate possibile, per aumentare lo spettacolo. La Grande ... Continua a leggere>>

Il riccione si prende tutto sia in campionato che in coppa - La Femminile riccione trionfa sia in campionato che in Coppa Italia, sconfiggendo il Perugia 10-0 e il Frosinone 1-0. In semifinale affronterà il Palermo. Prima si prendono tutto in campionato ... Continua a leggere>>

La Pallavolo Sangiorgio pensa già ai playoff. «Adesso dipende tutto da noi» - Il direttore sportivo Gregori fissa i prossimi obiettivi: «Vogliamo chiudere la stagione regolare al primo posto» ... Continua a leggere>>