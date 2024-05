Il restauro del Coro ligneo diventa documentario e sbarca su Rai Storia | in onda il 7 maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bergamo. ‘Restauratio Humana’, ilche racconta il ritorno alla bellezza originaria deldi Capoferri e Loto situato nella Basilica di Santa Mariare in Città Alta a Bergamo sarà trasmesso su Raimartedì 7alle 22.10 con l’introduzione dello storico dell’arte Giovanni Carlo Federico Villa. Il, commissionato da Fzione MIA e realizzato dalla casa di produzione Coral Climb, curato dai registi Dede Preti e Marco Madoglio con la direzione scientifica di Stefano Marziali, racconta il monumentale intervento dideleseguito dalla Bottega del restauratore Luciano Gritti, durato un anno e mezzo (concluso nell’ottobre 2023) e reso possibile grazie a ...

Santuario del santissimo Crocifisso, al via il restauro conservativo del coro ligneo dell'altare maggiore - Dopo i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di Siculiana, prenderà il via il restauro conservativo del coro ligneo dell'altare maggiore, risalenti alla fine del Settecento. Il recupero ... Continua a leggere>>

Siculiana, al via restauro coro ligneo e altare del Santuario del Crocifisso - L’intervento è sostenuto dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e da Intesa Sanpaolo con un contributo di 14.000 euro ... Continua a leggere>>

Siculiana, al via il restauro conservativo del coro ligneo e dell’altare maggiore del Santuario del SS.Crocifisso - L’intervento è sostenuto dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e da Intesa Sanpaolo con un contributo di 14.000 euro ... Continua a leggere>>