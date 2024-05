IL PUNTO Con Tesser la squadra reagiva In questa stagione non succede

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La cosa più semplice, la più immediata, che una società può fare (e parliamo in generale) è cambiare l’allenatore quando ci si accorge di una crisi imminente o già profonda. È quasi una legge a volte, cambiare in corsa una ventina di giocatori non è possibile e non lo sarà mai. Tuttavia, riconoscendo gli sbagli di Bianco e che Bisoli bacchette magiche non ne ha, il ribaltone in panchina nasconde una richiesta esplicita del club ai giocatori: responsabilità. Ecco, perché non dovremmo mai dimenticare che sul rettangolo verde vanno i calciatori. Certo, c’è chi fa delle scelte negli uffici, sui tavoli del mercato, giuste o meno giuste, ma la verità è che il Modena postha perso ciò che lo aveva reso forte nella testa: la resilienza. Per non dire la personalità, il carattere. Un anno fa (mai in pericolo, se non nelle prime 5 giornate) quella ...