Il Niger sbologna gli statunitensi | la Russia ringrazia - l’Europa guarda

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag – Un gruppo di militari russi ha fatto ingresso in una base area deloccupata da militari. L’operazione, riportata dall’agenzia Reuters, avviene dopo che la giunta militare di Niamey ha intimato a Washington il ritiro dei suoi circa 1000 uomini dal Paese saheliano, ex roccaforte filo-occidentale spodestata dal colpo di Stato nell’estate del 2023. Ilgli americani Un ufficiale statunitense interpellato da Reuters ha dichiarato che la situazione “è gestibile nel breve termine“, anche perché le truppe di Mosca si sono insediate in un hangar diverso dallo stessa struttura: l’Airbase 101, collocata vicino all’aeroporto Diori Hamani International Airport della capitale. La penetrazione delle truppe di Mosca – ora rivendicata apertamente anche dal Cremlino – segna un nuovo ...