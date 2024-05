Il motore di ricerca di ChatGPT è praticamente pronto ed è la più grande minaccia che Google abbia mai affrontato

(Di venerdì 3 maggio 2024) OpenAI si prepara a lanciare ildiper andare in diretta competizione con. Ai tempivinse la sfida con la velocità, oggi potrebbe valere la pena attendere per avere una risposta sensata subito. ...

Google inizia ad adeguarsi al DMA, appena entrato in vigore in UE: il Pixel Launcher ha un nuovo selettore del motore di ricerca predefinito. L'articolo Google introduce il nuovo selettore del motore di ricerca sul Pixel Launcher proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Renault Espace 2024: la nuova generazione è solo ibrida ma lo spazio è sempre al centro - Ve la ricordate la vecchia Espace Nacque nel 1984 come primo esempio di vettura monovolume, destinata a fare scuola nel ... Continua a leggere>>

4 NAS con prezzi in caduta libera su Amazon: 3 con Hard Disk, 1 con SSD - Parte la shitstorm contro il gioco La XPeng G6 ora è disponibile anche in Europa: in concorrenza con Tesla Model Y google, ecco quanto paga per rimanere il motore di ricerca predefinito sui device ... Continua a leggere>>

Renault Symbioz: il nuovo SUV familiare con un bagagliaio Super - Il sistema operativo è tarato su Android Automotive 12, quindi integra una serie di funzioni e applicazioni by google tipici degli smartphone ... come suggerisce la stessa Casa transalpina. IL motore ... Continua a leggere>>