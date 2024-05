Il mega-blackout che ha lasciato al buio il Kenya | manca la luce anche a Nairobi - aeroporto compreso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Unsta gettando ilnela causa di “un guasto del sistema sulla rete”. Lo riporta la compagnia energetica del paesePower, che si è giustificata in una nota per i disagi che stanno colpendo gran parte del paese, comprese le città, Nakuru, Mombasa e Murang’a: “Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e chiediamo pazienza ai nostri clienti mentre lavoriamo per ripristinare la normale alimentazione elettrica il prima possibile”. Ilnon ha piùdalla tarda sera di giovedì 2 maggio e secondo varie fontil’internazionale Jomotta, situato nella capitale, è stato colpito dal. A subire disagiil porto di ...

