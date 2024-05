Il marito di Guerrina Piscaglia - scomparsa 10 anni fa e mai ritrovata | Vorrei una tomba per piangerla

(Di venerdì 3 maggio 2024)sparì 10fa, il primo maggio del 2014, da Ca' Raffaello, nell’Aretino. Aveva 49. In carcere per omicidio volontario c’è il frate congolese Gratien Alabi, 54. Ilha chiesto alla diocesi un milione di euro di risarcimento.

Si è tenuta nelle scorse ore l'udienza del processo per l'omicidio di Anastasiia , giovane mamma 23enne, Uccisa a coltellate nella sua casa a Fano nel novembre del 2022 dal marito 43enne Amr alla h Moustafa Alashri. L'ultima chiamata alla mamma : " mamma vieni a prendere il bambino, è la soluzione ...

Ha Picchia to la moglie fino a farla abortire e l'avrebbe costretta più volte a subire atti sessuali. Botte, minacce e prevaricazioni erano all'ordine del giorno in casa di una coppia di origine indiana ma residente in Valtellina. Vessazioni che sarebbero iniziate nel 2015 e per le quali un 33enne ...

Pescara, picchia la moglie davanti al figlio: allontanato da casa - Una coppia giovane, lui ha 31 anni, con un figlio minore ... Una lite furiosa, hanno ricostruito poi gli agenti intervenuti, grida e soprattutto botte, del marito nei confronti della moglie davanti al ...

Teramo, schiaffi alla figlia che non lava i piatti: «Picchiata per anni da mamma e fratello» - Ha rotto il silenzio solo quando è andata al pronto soccorso e ha raccontato ai sanitari dei presunti maltrattamenti subiti in casa da sua madre e dal fratello, albanesi, che da anni ...