Il Giro d’Italia di Tadej Pogacar | un fenomeno da vestire di rosa Tutto molto affascinante - ma è un’arma a doppio taglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un grande, di nuovo sotto i riflettori del mondo del ciclismo, finalmente all’altezza della sua storia. È il sogno degli organizzatori, l’obiettivo con cui è stata costruita l’edizione 2024, al via sabato 4 maggio da Torino. Con una grande novità: dopo anni di defezioni illustri, che avevano fatto un po’ scivolare ilfuori dal ciclismo che conta, la corsatornerà ad avere ai nastri di partenza i migliori corridori al mondo. Anzi, per essere precisi, il migliore di tutti:, già vincitore di Tour de France 2020 e 2021, tre Giri di Lombardia, Fiandre, Liegi Bastogne-Liegi, chi più ne ha più ne metta. Basterà per rilucidare laun po’ sbiadita? È forse dal 2018, l’anno dell’impresa di Chris Froome sul Colle delle Finestre, che il ...