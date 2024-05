Il film sullo scudetto non va sottovalutato - spiega anche la crisi di quest’anno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono andato a vedere l’anteprima del“Sarò con te”. Ildocumentario sulla galoppata-del Napoli diretto da Andrea Boselli. Ci sono andato accompagnato da una sorta di scetticismo. E in realtà mi sono dovuto ricredere. Intanto ilè un’alluvione di immagini. Immagini di goal indimenticabili come alcuni di quelli di Kvara e Osimhen. Immagini di strade, vicoli, tifosi, pubblico nello stadio. Certamente non si tratta di Taxi Driver o del Padrino. E nemmeno dell’Angelo azzurro. Non si tratta di Scorsese o di Coppola. E nemmeno di Von Sternberg. La materia delquella che è. Il racconto di unovinto dopo 33 anni. La narrazione però è ben orchestrata ed a guardare con attenzionela magia dello. Ma ...