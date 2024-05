Il Festival dello Sviluppo sostenibile al via il 7 maggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Guardare a un futuro migliore per agire con consapevolezza nel presente: questo è il messaggio dell'ottava edizione delorganizzato dall'Alleanza Italiana per lo(Asvis), con un percorso in sei tappe principali a Ivrea, Torino, Bologna, Milano, Palermo e Roma tra il 7 al 23e un ricco programma di oltre mille iniziative promosse dalla società civile nell'arco dell'intero mese di, in Italia e nel mondo. La manifestazione, realizzata con la media partnership della Rai e dell'ANSA e presentata in una conferenza stampa, si aprirà ad Ivrea il 7con una riflessione sul ruolo del settore privato per la transizione verso nuovi modelli sostenibili di produzione e ...

Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS del venerdì 19 aprile 2024 . Dalla nuova banca dati di indicatori ambientali dell'Ispra all'avvio in Parlamento dell'esame della Legge quadro sul clima, Dalla risoluzione sugli impegni del governo per il Pnrr alla Piattaforma dei punti di ...

Via libera del consiglio comunale di Fucecchio al piano strutturale intercomunale Fucecchio San Miniato, che ha Adottato lo strumento per guidare i processi di valorizzazione delle risorse, di riqualificazione e di trasformazione coerenti con lo sviluppo sostenibile. Nonostante la divisione tra ...

Il piano strutturale intercomunale Fucecchio- San Miniato sta arrivando a grandi passi alla metà. Dopo l'adozione si apre lo spazio per le osservazioni. Poi lo strumento strategico per individuare e guidare i processi di valorizzazione delle risorse, di riqualificazione e di trasformazione ...

RiCER Ricerca nazionale sulle Comunità Energetica Rinnovabile - Come NeXt Economia in collaborazione con Università degli Studi di Roma Tor Vergata ci impegneremo per accompagnare tutti i modelli di CER che vorranno realizzare un'attività di sviluppo sostenibile e ...

Made in Nature, l'importanza di scegliere il biologico consapevolmente - Made in Nature è il progetto finanziato da Unione europea e Cso Italy per promuovere i benefici del consumo del biologico per salute e ambiente.

Sardegna, Licheri (M5s): con Todde transizione ecologica sostenibile - Roma, 3 mag. (askanews) – "Con la presentazione di un disegno di legge da parte della giunta della Presidente Alessandra Todde, la Sardegna si prepara a un piano di sviluppo e produzione per le ...