(Di venerdì 3 maggio 2024) Serata di Conference League tremenda per il calciatore brasiliano, decisivo (in negativo) in due episodi che condizionano il risultato dell'andata della semifinale con l'Olympiakos. Impietoso il paragone con l'ex attaccante dell'Italia.

Il fantasma di zaza incombe su Douglas Luiz dell’Aston Villa: commette lo stesso errore - Come Simone zaza. Il calcio di rigore battuto da Douglas Luiz contro l'Olympiakos ha chiuso la serata da incubo per il centrocampista brasiliano e per l'Aston Villa. La sconfitta pesante (2-4) in casa ... Continua a leggere>>