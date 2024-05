Il docu-film Food for Profit arriva su a Report su Rai3 - ecco quando

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo il successo ottenuto nelle proiezioni col pubblico in giro per l’Italia,for, ildi Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosisu Rai 3 in prima serata, alle 20.55, all’interno di. Ilsvela la connessione tra industria della carne e politica. Trova quindi il suo palcoscenico ideale all’interno del programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Il lavoro di Innocenzi e D’Ambrosi è durato ben 5 anni e in particolare si concentra sui fondi europei destinati agli allevamenti intensivi. Responsabili, per la maggior parte ...

