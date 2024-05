Il coraggio di Blanche - recensione | opera pacata e sensibil - sul mostro che dorme accanto a noi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lade Ildidi Valérie Donzelli, con Virginie Efira e Melvil Poupaud: tratto dal romanzo di Éric Reinhardt, una testimonianza efficace nella sua pacatezza La vita con Grégoire Quando(Virginie Efira) conosce Grégoire (Melvil Poupaud), la donna crede di aver incontrato l’uomo della sua vita. Fra i due si instaura un profondo legame che si trasforma rapidamente in una relazione appassionata. La coppia si trasferisce da Caen – nel Nord Ovest della Francia – nella sperduta Metz esi allontana così dalla famiglia e dalla sorella gemella Rose. Inizia per lei una nuova vita: arrivano i figli, un nuovo lavoro come insegnante di francese in un liceo di Nancy, nuove amicizie. Quando però alcune maschere cominciano a cadere,si rende conto di ...