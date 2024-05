Il commento Per favore - fateci finire il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Marchini Si stava meglio quando il Bologna stava peggio. Già, perché se tocca viverla così, ridateci subito quei tranquilli dodicesimi e tredicesimi posti: accoglienti, sicuri, al riparo dai rumors. Passateci la provocazione, ma non si campa più da quando - vittoria a Bergamo - il Bologna ha fatto capire alche non era di passaggio al quarto posto, ma che invece aveva intenzione di restarci e disfare la valigia.questa stagione, poi potrete dividere Thiago in tutti i pezzi che vorrete. Una settimana allenerà la Juventus, un’altra il Milan, un’altra ancora l’Inter, un’altra il Psg, ma in smart working. E così facendo, Motta potrà riabbracciare tutti i suoi ex giocatori, a loro volta chiaramente scappati tutti da quel lugubre posto che è Casteldebole. Così a Torino Thiago ritroverà Calafiori, a Milanello ...