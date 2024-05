Il Castello delle cerimonie a rischio demolizione - la famiglia Polese per ora in affitto | cosa può succedere dopo il voto di giugno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) Allapotrebbero essere concessi ancora pochi mesi per poter continuare a festeggiare matrimoni all’interno el «».però la struttura per feste di matrimonio potrebbe anche essere demolita. Il «» era diventato famoso negli ultimi anni in tutta Italia anche grazie al programma su Real Time che aveva raccontato gli sfarzosi ricevimenti nuziali che si svolgevano nella struttura a Sant’Antonio Abate. Struttura però che sarebbe per buona parte abusivala sentenza della Cassazione, con la confisca diventata ormai esecutiva dallo scorso febbraio. Il destino del «» ora è tutto nelle mani del Consiglio comunale di Sant’Antonio ...