Il ‘camaleonte’ Chillo | Siamo bravi a evolverci

(Di venerdì 3 maggio 2024), manca ancora partita alla fine della regular season, ma si può già tracciare un bilancio di questa annata che vedrà Reggio finire quinta o sesta, ottenendo così un risultato che mancava da anni. "Credo sia un bilancio molto positivo e che non era scontato, anzi, direi che era piuttosto difficile soprattutto per una squadra tutta nuova. È stato bravo lo staff e il gruppo, assieme a tutti coloro che ci gravitano attorno, a creare le premesse per arrivare a questo traguardo". All’inizio avete trovato qualche difficoltà in più, pur facendo comunque buoni risultati, poi da febbraio in poi, complice l’addio di Hervey, c’è stata un’evoluzione positiva che ha coinvolto anche i ‘gregari’ come lei, Uglietti e Grant. "All’interno di un percorso serve tutto e ci sono sempre dei cambiamenti. Nel nostro caso il cambiamento ci ha portato a trovare quella chimica e quel ...