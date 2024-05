E' finita come probabilmente doveva finire. Paul Pogba , centrocampista della Juventus , dal 20 agosto scorso al centro di un presunto caso di doping , è stato condannato e squalifica to per 4 anni . Il presunto diventa certezza. Che aveva solo bisogno dell'ufficialità, in quanto il vento che tirava ... Continua a leggere>>

Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere diversi affari dalla SSC Napoli. Proprio dal suo ex club, infatti, il nuovo dirigente bianconero vuole costruire le basi per la Juventus del futuro, un club che dovrà ritornare a dominare in Italia e in Europra. Per questo motivo Giuntoli avrebbe messo ... Continua a leggere>>

Il calciatore della juventus Rugani a processo: guida in stato di ebbrezza, tasso 3 volte superiore al limite - Il calciatore della juventus Daniele Rugani è finito a processo per guida in stato di ebbrezza: il suo tasso alcolemico 3 volte superiore al limite ... Continua a leggere>>

La suggestione Motta, la concretezza delle sterline: Rabiot e Juve al bivio - Inevitabile che nell’agenda del direttore tecnico Cristiano Giuntoli la questione legata al contratto del francese abbia la priorità, anche a livello cronologico, per diverse ragioni ... Continua a leggere>>

Juve, Alex Sandro ko: Allegri non può portarlo a Roma. Yildiz differenziato - Il difensore si ferma per un problema muscolare, per il turco invece non ci dovrebbero essere problemi: i dettagli ... Continua a leggere>>