Il bavaglio di Meta colpirà soprattutto politici nuovi e media indipendenti | cinque consigli per aggirarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anche in Italia, da domenica 28 aprile,ha iniziato a limitare i contenuti che trattano di politica e temi sociali, come annunciato nei mesi scorsi. Il filtro vale già per Instagram e Threads, ma presto verrà applicato anche a Facebook, il social più utilizzato daie di conseguenza dai cittadini per informarsi sulla politica e le questioni sociali. Da adesso dunque, per vedere i contenuti che trattano di politica e contenuti sociali, in senso molto generale, bisognerà essere follower degli account di chi li pubblica (per esempioe giornali), oppure disattivare manualmente il filtro dalle impostazioni di Instagram. Per farlo, dovete aprire l’app di Instagram, andare su impostazioni (le tre linee in alto a destra), scorrere giù fino a “contenuti suggeriti”, poi in fondo selezionare “contenuti di natura politica” e ...