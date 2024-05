Il bando per la scelta dei membri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il Comune cerca i componenti per la commissione Progetto donna, Centro per le pari opportunità. La commissione deve essere composta da 15 persone da individuare con avviso pubblico ed esame delle candidature. 9 componenti saranno scelti secondo la maggiore rappresentatività sulle tematiche delle pari opportunità e delle differenze di genere fra gli appartenenti alle forze sindacali ed economiche, alle associazioni e ai comitati presenti sul territorio comunale che perseguono politiche di pari opportunità, costituite e operanti da almeno 6 mesi. I restanti 6devono avere competenze ed esperienze relativamente alle differenze di genere e in ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della commissione. Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le 13 del 20 maggio, inviando l’apposito modulo al Comune , settore 8 supporto ...