Il bambino che collezionava parole - la recensione | una storia d' innocenza e oscurità

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lade Ilche, adattamento dell'omonimo romanzo di Juan Pablo Villalobos diretto da Manolo Caro, delicato racconto di crescita all'ombra del narcotraffico. Unsu una sedia fissa una parete piena di copricapo. È Tochtli ed è il giorno del suo decimo compleanno. La stanza in cui si trova dà già la grandezza e lo sfarzo dell'intera abitazione, che è infatti gigantesca. In casa sta per svolgersi una festa per il, ma non una festa qualunque: niente compagni di scuola, nessun amico, niente giochi. I soli compagni e sono quelli del padre, Yolcaut (Manuel Garcia-Rulfo), nient'altro che il boss del cartello del narcotraffico di Sinaloa, ma a Tochtli vogliono bene e lo trattano come un vero principe, esattamente come i domestici …